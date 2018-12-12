رياضة | مدرب الفيحاء السعودي يُكثف التدريبات التكتيكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الفيحاء السعودي يُكثف التدريبات التكتيكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودي تدريباته، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب، استعدادًا لمباراة التعاون المقبلة.

وافتتح مران الفيحاء تحت قيادة سلافوليوب موسلين، بمناورة على منتصف الملعب اعتمدت على الكرات الهوائية؛ قبل أن يقسم اللاعبين إلى 4 مجموعات ويطبق مجموعة متنوعة من التمارين التكتيكية والفنية.

واختتم مران الفيحاء اليوم بالجري على سرعات مختلفة ومسافات متعددة، كما خضع حراس المرمى إلى تمارين خاصة تحت إشراف مدرب الحراس بويان إيسايلوفيتش.

وأكمل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عبدالله كنو ونواف الصبحي التأهيل في العيادة الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ومن المقرر أن يواجه الفيحاء نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.