رياضة | عاجل.. ليفربول يتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفضل (صلاح)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفضل (صلاح) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، غلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الغالي والثمين على نابولي الإيطالي بهدف نظيف.

وحقق الريدز فوزًا صعبًا ومثيرًا على نابولي الإيطالي بقيادة كارلو أنشيلوتي، بهدف وحيد سجله الدولي المصري المتألق محمد صلاح، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 إثر تسديدة صاروخية سكنت الشباك الإيطالية.

وصعد ليفربول بهذا الفوز إلى دور الـ16 حيث كان يحتاج للفوز بهدف نظيف على نابولي من أجل التأهل إلى هذا الدور، ورافق الريدز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بدوره على فريقه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفيما يلي ترتيب المجموعة النهائي :

- باريس سان جيرمان 11 نقطة

- ليفربول 9 نقاط (بفارق الأهداف)

- نابولي 9 نقاط

- النجم الأحمر 4 نقاط