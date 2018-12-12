رياضة | بعد تتويجهم ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة.. محمد إبراهيم وكريم عراقي يروون للفجر الرياضي طموحاتهم مع اللعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجهم ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة.. محمد إبراهيم وكريم عراقي يروون للفجر الرياضي طموحاتهم مع اللعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ما خُلقنا لنيأس والله وكيلنا.. خُلقنا لنخوض الحياة مطمئنين واثقين به و بتدابيره وإن طال وقوفنا فـ مدده وكرمه أطول".

عبر البطل الصغير كريم عراقي عن فرحته بالحصول علي المدالية الذهبية كأول جمهورية ناشئين وثاني مجموعته في الرجال مختتماً أن القادم أفضل باذن الله.

اللاعب الصغير ابن محافظة الإسماعيلية أكد في حديثه الخاص لـ "الخليج 365 الرياضي" أن فوزه الأخير ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة جاء بعد الكثير من العناء والاجتهاد خاصةً أن البطولة أقيمت في محافظة بورسعيد.

وتوجه كريم بالشكر لوالدته التي تدعمه بشكل دائم وتذلل له العقبات التي قد تعترض مسيرته.

بينما أردف محمد إبراهيم الحاصل في البطولة ذاتها علي الميدالية الفضية أنه يحلم بتمثيل نادي الاتحاد السكندري الذي يعشقه ويمثل له الكثير ويتمني أن يكون فيه مستقبلاً ألعاب لمتحدي الإعاقة خاصةً أن كل من يقابلونه يعتقدون أنه يلعب في صفوف الاتحاد السكندري مما يسعده للغاية.

وتابع في حديثه الخاص لـ "الخليج 365 الرياضي" أن هناك صعوبات تواجههم بالفعل خاصة الإقامة والمواصلات وأن مؤسسة الحسن التي يلعب باسمها بقيادة الأستاذة مي زين العابدين توفر لهم الكثير.