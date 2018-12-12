رياضة | الهلال السعودي يتجه للمدرسة البرازيلية للخلاص من أخطاء بوتيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يتجه للمدرسة البرازيلية للخلاص من أخطاء بوتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي الهلال السعودي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، التعاقد مع مدافع قوي، وذلك استعدادًا للارتباطات المقبلة في بطولة الدوري السعودي أو بطولة كأس الملك أو بطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن نادي الهلال اتفق مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، لاعب نادي جالطة سراي التركي للانضمام إلى أزرق العاصمة في شهر يناير القادم.

ونتيجة لتذبذب أداء الإسباني ألبرتو بوتيا مع الهلال، فقد أصبح الزعيم مُطالبًا بتعزيز صفوفه الدفاعية، خاصة أن الزعيم لن يتحمل اهتزاز شباكه بأهداف من المنافسين وخسارة المباريات.

وتكررت أخطاء بوتيا في بعض المباريات، وظهر ذلك بشكل واضح في مباراة النصر يوم السبت الماضي في ديربي الرياض، حيث فقد تركيزه في بعض أوقات اللقاء مما أدى إلى عودة النصر في نتيجة المباراة وتسجيل هدفين.

ويأمل الجمهور الهلالي في أن يكون قدوم اللاعب مايكون بيريرا بمناسبة طوق نجاة لحل الأزمة الدفاعية الهلالية والتي عانى منها الفريق في بعض المباريات بالموسم الجاري.

وكان بوتيا انضم إلى صفوف الهلال قادمًا من فريق أوليمبياكوس اليوناني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.