رياضة | أخبار بايرن ميونخ - كوفاتش يعلق على تصريحات كومان بالاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار بايرن ميونخ - كوفاتش يعلق على تصريحات كومان بالاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني بأنه يتفهم تصريحات لاعبه الفرنسي كينجسيلي كومان والتي لوح خلالها بالاعتزال المبكر حال اضطراره للخضوع لعملية جراحية ثالثة وذلك قبل مواجهة أياكس أمستردام غدًا الأربعاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدما ضمنا التأهل لدور الستة عشر في البطولة.

وقال كوفاتش في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم نقلته شبكة تي زد :"لم أتحدث مع كومان حتى الآن ولا أعلم ما يقصده بتلك التصريحات".

وأضاف : "من الواضح تأثره بالإصابات التي تعرض لها وانشغال عقله بها، أتفهم وجود تلك الأفكار بداخله، لا أعتقد أنه يفكر بهذا الشكل، سيستمر في حصد المزيد من الألقاب"

وعن ثنائية ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش، قال كوفاتش: "نريد أن نحافظ على النظام بغض النظر عن أي لاعب، تياجو ألكانتارا يمكنه القيام بهذا الدور أيضًا".

وأشاد كوفاتش بلاعبي آياكس أمستردام تحديداً الثنائي فرينكي دي يونج وماتياس دي ليجت.

وتابع : "هدفنا الحفاظ على صدارة المجموعة لخوض مواجهة إياب ثمن النهائي على ملعبنا".

وعن شائعات انضمام بنيامين بافارد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، اختتم كوفاتش تصريحاته قائلاً : "إنه لاعب جيد ويتمتع بجودة عالية لكن بايرن يمتلك 3 مدافعين ولا نرغب في لاعب رابع أو خامس".