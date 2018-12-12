رياضة | ستيفن ينضم لمانشستر سيتي 4 مواسم بداية من يوليو المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيفن ينضم لمانشستر سيتي 4 مواسم بداية من يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن أول صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن إدارة السيتزنز تعاقدت مع الأمريكي زاك ستيفن حارس مرمى كولومبوس كرو لمدة 4 أعوام تبدأ من يوليو المقبل.

ويعد زاك البالغ من العمر 23 عامًا من أبرز المواهب الأمريكية كما حصل على جائزة أفضل حارس في الدوري الأمريكي لعام 2018 بعدما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات بالبطولة.

وذكر مع السيتي أنه من المقرر أن يخوض زاك ما يقرب من نصف موسم مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي الذي سيبدأ في مارس المقبل.

يذكر أن زاك بدأ مشواره الاحترافي مع الفريق الرديف لفرايبورج حيث خاض 14 مباراة مع الفريق الألماني قبل أن ينتقل إلى كولومبوس كرو في 2016 كما خاض 6 مباريات دولية مع المنتخب الأمريكي.