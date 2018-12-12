كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ركلات الترجيح تقصي الإسماعيلي من البطولة العربية وتبتسم للرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودع فريق الإسماعيلي المصري البطولة العربية للأندية بعد الخسارة من الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح (4-2)، اليوم الثلاثاء، على ملعب محمد الخامس، بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.
سيطر التعادل السلبي على أحداث شوطي المباراة على مدار الـ90 دقيقة بعدما فشل كلا الفريقين في تسجيل أي هدف.
واضطر الفريقان لخوض ركلات الجزاء الترجيحية ، لنهاية مباراة الذهاب في ثمن نهائي البطولة العربية، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | ركلات الترجيح تقصي الإسماعيلي من البطولة العربية وتبتسم للرجاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .