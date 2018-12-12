رياضة | في عيد ميلاده الـ46.. الفيفا يُهنئ سامي الجابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ46.. الفيفا يُهنئ سامي الجابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك كأس آسيا، التهنئة لأسطورة المنتخب السعودي ونادي الهلال، سامي الجابر، بمناسبة ذكرى ميلاده الـ46.

ونشر حساب "فيفا" الرسمي مقطع فيديو لأحد أهداف الجابر، وعلق قائلًا: "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة الكرة السعودية سامي الجابر الذي يتم 46 سنة اليوم! كل عام وأنت بخير كابتن سامي".

كما قام حساب بطولة كأس آسيا 2019 الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر صور لنجم الهلال السابق، وقال: "نهنئ الأسطورة سامي الجابر بمناسبة ذكرى ميلاده الـ46".