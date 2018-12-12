رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 11-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 11-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الساخنة التي كان أبرزها اعلان الزمالك حل أزمة ماريتيمو البرتغالي وغيرها من الأحداث المهمة بالقلعة البيضاء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" اهم اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

*الزمالك يعلن حل أزمة ماريتيمو البرتغالي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن نجاح الوفد الذي أرسله لسويسرا لمتابعة ملف المحكمة الرياضية والقضايا ضد النادي منذ عهد ممدوح عباس في التوصل لحل لأزمة نادي ماريتيمو البرتغالي.

وكان الزمالك قد أرسل وفدا يضم إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق بالنادي لحل الأزمة مع النادي البرتغالي ومستحقات صفقة محمد إبراهيم المتأخرة.

وقال رئيس النادي: "وفد الزمالك نجح في الوصول لتسوية مع الجانب البرتغالي بشأن تسديد للمستحقات الخاصه به وهو ما وافق عليه الطرفين".

وأضاف: "كانت هناك جلسة اليوم في المحكمة الرياضية وسوف يتم حفظ القضية في الفيفا بعد الإطلاع على التسوية بين الطرفين ليتم غلق هذا الملف بنجاح".

*عاجل.. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل جروس

أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على أنه لا مجال نهائيًا للحديث عن رحيله أو ما شابه ذلك.

وشدد أمير على المدرب على عدم النظر فيما يقال بوسائل الإعلام ووضع كل تركيزه مع الفريق وأكدوا له أنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي لنهاية الموسم ولا يوجد أي تفكير في رحيله عن الفريق في ظل وجود استراتيجية احترافية داخل فريق الكرة حاليًا والرغبة في الحفاظ على استقرار اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور بعيدة عن الملعب.

*شرط باسم مرسي يبعده عن الدوري المصري

اشترط باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك الحصول على ٥ مليون جنيه في الموسم الواحد بعد العروض التي وصلت له من عدة أندية مصرية.

وقوبل طلب مرسي برفض من جانب الأندية التي اعتبرت المقابل المادي مغالاة فيه ولا يتناسب مع ميزانيتها.

ومنح الزمالك الحرية لمرسي في تحديد وجهته القادمة بعد قرار إعارته وعدم قيده في القائمة الأساسية للفريق

وكان باسم مرسي قد فسخ عقد إعارته مع نادي أبولون اليوناني مؤخرا ورفض الاستمرار مع فريقه هناك.