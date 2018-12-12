كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العضلة الخلفية تضرب مدافع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد مجدى مدافع الإسماعيلى الشاب، للإصابة فى مباراة فريقه أمام الرجاء المقامة حاليًا، فى آخر منافسات إياب دور الـ 16 بكأس العرب للأندية الأبطال. ولم يستطع اللاعب استكمال اللقاء بعد أن شعر بآلام فى العضلة الخلفية، خلال المباراة التى تقام على ملعب محمد الخامس. ودفع الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، بمحمد هاشم بدلًا من مدافعه الأساسى فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | العضلة الخلفية تضرب مدافع الإسماعيلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .