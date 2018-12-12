رياضة | القادسية السعودي يتعاقد مع البرازيلي جورجي دا سيلفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القادسية السعودي يتعاقد مع البرازيلي جورجي دا سيلفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي القادسية، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي جورجي دا سيلفا لتمثيل الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي القادسية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الفريق ضم اللاعب جورجي دا سيلفا، والذي يملك خبرة في الدوري السعودي، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي الباطن.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق للاعب جورجي دا سيلفا تمثيل العديد من الفرق، مثل "بيركيركارا المالطي، تاركسين المالطي، دايجو الكوري الجنوبي، جوهر ماليزيا".