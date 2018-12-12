رياضة | رسميا.. إكرامي عبد العزيز مديرا فنيا لمياة البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إكرامي عبد العزيز مديرا فنيا لمياة البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعاقد مجلس إدارة نادي مياه البحيرة مع إكرامي عبد العزير لاعب غزل المحلة الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثالث، خلفاً للسيد يونس الذي رحل مؤخراً من منصبة.
وتوصل عبد العزيز لإتفاق مع مسؤلو المياة، في حضور مجلس الإدارة، عقب ساعات من عودة من السعودية، حيث كان يتولى تدريب فريق السر السعودي، كما سبق لة العمل في تدريب أندية الحمام و الضبعة وفاقوس والواسطى بجانب، والزلفي والموج بدوري الدرجة الثانية بالسعودية .
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