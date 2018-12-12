رياضة | الشباب السعودي يجدد عقد جامان لمواسم واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يجدد عقد جامان لمواسم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد اللاعب الروماني فاليركا جامان، لمدة موسم واحد.

ومن المقرر أنه بعد تمديد عقد جامان، أن يستمر اللاعب مع نادي الشباب حتى عام 2020.

ويحتل الشباب حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

وسوف يواجه الشباب في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي، نظيره النادي الأهلي يوم 15 ديسمبر الجاري.