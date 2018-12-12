الان تتابع الاتحاد يحتفل بذكراه المونديالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:
احتفل نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالذكرى السنوية لوصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهائيات كأس العالم للأندية 2005 ومشاركته بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في العالم.
حيث تغلب على الأهلي المصري بطل القارة الأفريقية في افتتاحية مشاركته المونديالية، والتي حصل خلالها على المركز الرابع بعد تقديمه مستويات مشرفة وكبيرة كممثل للقارة الآسيوية.
ونشر حساب النادي على “تويتر ” مقطع فيديو قصير، للهدف الوحيد الذي تجاوز من خلاله نادي الاتحاد نظيره الأهلي المصري، في الذكرى “المونديالية” لعميد الأندية السعودية.
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