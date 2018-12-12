الامارات | خبرة شيوتاني تدعم العين في «العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن خبرة شيوتاني تدعم العين في «العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيوتاني يمتلك خبرة كبيرة في بطولة العالم للأندية. من المصدر

تترقب جماهير العين في لقاء اليوم، أمام فريق تيم ويلينغتون النيوزيلندي، في افتتاح مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم، أن يقدم اللاعب الياباني تسوكاسا شيوتاني عصارة خبرته في «العالمية»، التي اكتسبها بالمشاركة مع فريقه السابق سان فريتشي هيروشيما الياباني، في النسختين 2012 و2015 للمونديال، إذ سجل شيوتاني في نسخة 2015 هدفين رائعين أسهما في وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي.

ولم يكن الظهور الأول للاعب الياباني بالمؤثر مع فريقه في نسخة 2012، إذ لعب مباراة تحصيل حاصل أمام فريق على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في لقاء تحديد المركز الخامس، وشارك في اللقاء لمدة 90 دقيقة، وحسم مع فريقه المركز الخامس بعد الفوز 3-2 في اللقاء.

وظهر لاعب العين في نسخة 2015 مع فريق هيروشيما الياباني بصورة قوية، إذ استطاع أن يسجل هدفين، وجاء الأول في شباك مرمى فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، وهي المباراة التي فاز فيها فريقه بهدفين نظيفين، وتكررت أهداف شيوتاني بالهدف الثاني في مرمى مازيمبي الكونغولي في المباراة الثانية التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة. وشهدت النسخة ذاتها وصول اللاعب مع فريقه إلى الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام فريق ريفر بليت الأرجنتيني، بهدف نظيف، بينما شهدت مباراة تحديد المركز الثالث فوزهم على فريق غوانزوا الصيني بهدفين نظيفين.

وقال في تصريحات صحافية سابقة للموقع الرسمي لـ«الفيفا»: «كنت محظوظاً بتسجيل الهدفين مع هيروشيما، أعتقد بأن الفريق كان أقوى من الفريق الذي شارك عام 2012، وأنا سعيد بالتعرف إلى أشخاص رائعين خلال مسيرتي، لقد ساعدوني على الوصول إلى ما بلغته اليوم، أنا مدين لهؤلاء لمساعدتي، سأواصل تطوير مهاراتي، وبذل المزيد في إطار صقل موهبتي من أجل الأشخاص الذين ساندوني». وانضم شيوتاني إلى صفوف «الزعيم» بداية الموسم الماضي، قادماً من هيروشيما بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وشارك مع الفريق في الموسم الحالي في 21 مباراة، بمختلف المسابقات، بمعدل دقائق وصل إلى 1950، سجل خلالها ثلاثة أهداف كانت حاسمة، فيما فاز في الموسم الماضي مع الفريق بثنائية الدوري والكأس.

1950

دقيقة لعبها

شيوتاني مع العين

في 21 مباراة، في

مختلف المسابقات.