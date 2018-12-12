الامارات | عمر خريبين مرشح للانضمام إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خريبين مرشح للانضمام إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن المهاجم السوري عمر خريبين مرشح للانضمام إلى الوصل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، معاراً من الهلال السعودي حتى نهاية الموسم.

وأكد مصدر في نادي الوصل أن «الإمبراطور» لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب السوري، لافتاً إلى أنه تم ترشيحه للانضمام إلى «الفهود»، ولكن لم يتم الدخول في أي مفاوضات رسمية مع إدارة الهلال السعودي للتعاقد مع خريبين.

وكان نادي بيراميدز المصري قد أعلن التعاقد مع عمر خريبين بداية من شهر يناير المقبل، قبل أن يتم إلغاء الصفقة، إذ لا يشارك اللاعب السابق في الظفرة، بشكل أساسي مع الهلال، بوجود الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والبرازيلي كارلوس إدواردو، وتسعى إدارة «الزعيم» إلى منح خريبين فرصة المشاركة مع أحد الأندية قبل استعادة خدماته مجدداً عقب نهاية الموسم.

ويضم الوصل حالياً أربعة لاعبين أجانب، هم: البرازيليون الثلاثة فابيو ليما، وكايو كانيدو، وفينسيوس ليما، والكوري الجنوبي أوه بان سوك.