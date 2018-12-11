ليفربول ونابولي.. هدف ملغي لليفربول

كتبت : شرين طه

ألغى حكم اللقاء هدف لنادي ليفربول بداعي التسلل على سايدو مانيه وذلك بعد تلقيه تمريرة رائعة من أرنولد قابلها بتسديدة سكنت الشباك ولكن حكم الراية اشار بتسلل اللاعب مما جعل حكم اللقاء يلغي الهدف.

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