بالفيديو.. صلاح يفتتح أهداف ليفربول في نابولي ويُعادل رقم راش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
افتتح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أول أهداف الريدز في شباك نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.
واستطاع صلاح أن يسجل الهدف الأول لليفربول في المباراة في الدقيقة 34، بعدما تلقى تمريرة رائعة من جيمس ميلنر، ليراوغ كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الإيطالي ويسدد كرة أرضية بيمناه لتمر بين قدمي الحارس أوسبينا.
وبذلك الهدف عادل صلاح، أسطورة الريدز إيان راش الذي أحرز 14 هدفًا لفريقه في كافة المسابقات الأوروبية.
ووصل رصيد صلاح الأوروبية بعد هدفه في نابولي، إلى 14 هدفاً، بواقع 11 هدفاً الموسم الماضي (2017-18) وثلاثة أهداف هذا الموسم.
وبعد هدفه في نابولي، أصبح صلاح لديه 9 أهداف في 9 مباريات لعبها بقميص ليفربول على ملعب "آنفيلد" منذ الموسم الماضي.
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