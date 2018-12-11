تقارير: كاف يقرر استضافة الدوحة للسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أفادت تقارير صحفية، الى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر بشكل نهائي استضافة الدوحة عاصمة قطر، لمباراة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والرجاء المغربي.

وتوج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي، بينما نجح الرجاء المغربي في الفوز بالكونفيدرالية الإفريقية.

ووفقا للوائح الكاف، يستضيف بطل دوري أبطال إفريقيا مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم تحديد في وقت سابق من الموسم يوم 29 ديسمبر موعدا للسوبر الإفريقي.

وأشارت قناة "بي ان سبورتس" القطرية من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الكاف استقر بشكل نهائي على إقامة المباراة في الدوحة دون تحديد موعد أو أسباب.

وجاء بحساب "بي ان سبورتس" " أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد لـ beIN SPORTS مصادقة اللجنة التنفيذية على إقامة كأس السوبر بين الترجي التونسي والرجاء المغربي في الدوحة".

وسبق أعلن نادي الترجي التونسي تشبثه بإجراء مباراة كاس السوبر الأفريقي، على ملعب رادس بتونس، وأكدت الإدارة أنه لم يصل إليها أي مراسلة رسمية في هذا الصدد ، مشيرة إلى أن الترجي متشبث باحتضان المباراة على ملعب رادس.