مباشر مباراة الحسم.. ليفربول 1-0 نابولي.. صلاح يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ونابولي في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتربع نابولي على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، أمام باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، ثم ليفربول بـ6 نقاط، وأخيرًا ريد ستار بـ4 نقاط.

ويتطلع الريدز الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز من أجل العبور إلى الأدوار الإقصائية من المسابقة.

ملخص المباراة:

كاد الدولي المصري محمد صلاح أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من المباراة، لولا إضاعة فرصة مؤكدة أمام المرمى بدون أي رقابة، بعدما أرسل روبيرتسون عرضية متقنة إلى الفرعون المصري داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثامنة، هدد هامسيك مرمى ليفربول بتسديدة علت العارضة الأفقية لمرمى أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 22، أحرز ساديو ماني هدفًا لصالح ليفربول لكن ألغاه الحكم بداعي تسلل اللاعب السنغالي بعد تمريرة آرنولد.

نجح صلاح عند الدقيقة 34 في افتتاح التسجيل بطريقة رائعة، بعدما راوغ المدافع كوليبالي داخل منطقة الجزاء ليودع الكرة بقدمه اليمنى في شباك نابولي.

كثف ليفربول من ضغطه قبل نهاية الشوط الأول باحثًا عن مضاعفة النتيجة، لكن دفاع نابولي تماسك حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة.

وبعد مرور خمس دقائق من عمر الشوط الثاني، كاد صلاح أن يسجل الهدف الشخصي الثاني له ولليفربول، لولا مرور تسديدته داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الأيمن لمرمى نابولي.

تشكيل ليفربول: أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، هاندرسون، فينالدوم، مينلر، ماني، صلاح، فيرمينو.

تشكيل نابولي: أوسبينا، ماكسيموفيتش، ألبيول، كوليبالي، ماريو، كاليخون، ألان، هامسيك، فابيان، إنسيني، ميرتينز.

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