بالتفاصيل.. جلسة صلح لإنهاء أزمة الصحفيين في نادي الزمالك

كتب - مصطفى جويلي :

حرص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أنهاء أزمة العضويات المستثناة بالزمالك، وتم عقد جلسة مساء اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس النادي وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للمجلس وايهاب الخولى ومحمد الحسيني.

أسفرت الجلسة عن إنهاء أزمة العضويات المستثناة داخل النادي والسماح لهم بالتواجد خلال الأيام المقبلة داخل النادي على ضوء المناقشات والأحاديث التي

تمت بين الحضور.

وافق رئيس الزمالك، على إنهاء أزمة الصحفيين، على أن يتبنى كلا من الدكتور أشرف صبحي، وعبد المحسن سلامة حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين من خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء وكذلك النائب العام؛ لشرح كافة تفاصيل الموضوع الخاص بملف العضويات المستثناة.

أوضح رئيس الزمالك أن القلعة البيضاء هى النادي الوحيد في مصر الذى عمل عضويات مستثناة للصحفيين، تقديرًا لدورهم الكبير

في خدمه المجتمع، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماعة الصحفية.

كشف رئيس الزمالك عن زيارته الخميس المقبل إلى نقابة الصحفيين ومعه أعضاء مجلس النواب صلاح حسب الله وايهاب الخولى ومحمد الحسينى، وسيزور مجلس النقابة القلعة البيضاء يوم الجمعة، فى ظل العلاقة المحترمة بين الطرفين.

أشاد نقيب الصحفيين، بلائحة الزمالك، مشيرًا إلى أنها اللائحة الوحيدة بين جميع الأندية التى يتواجد فيها بندًا خاص بالعضويات المستثناة للصحفيين، وهو ما يؤكد على تقدير ادارة الزمالك لقيمة العمل الصحفي.

أشار سلامة إلى أن نقابة الصحفيين ستتبنى حل أزمة العضويات المستثناة من خلال التواصل مع النائب العام؛ لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.