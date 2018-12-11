شاهد.. ديمبيلي يتقدم لبرشلونة على توتنهام

ديمبلي

كتب - عادل أبو الفضل

تمكن برشلونة من التقدم على توتنهام بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الان على ملعب الكامب

نو، في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 7 عن طريق عثمان ديمبلي، بعد أن توغل في دفاعات توتنهام بشكل ناجح ليسدد الكرة بالمرمى معلناً عن أول أهداف المباراة.

شاهد الهدف: