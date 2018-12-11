تعرف على صادق السالمي حكم مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا

صادق السالمي

كتب – محمد اللاهوني ورامي جمال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق جيما الأثيوبي على استاد الجيش برج العرب، في تمام السادسة مساء الجمعة القادم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم بقيادة التونسي صادق السالمي. ويعاونه؛ الليبي عطيه أمصاد، والتونسي أيمن إسماعيل، لإدارة المباراة.

ويعدّ صادق السالمي أحد الوجوه الشابّة في عالم التحكيم الإفريقي. فهو من مواليد ولاية القيروان في عام 1984. ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل "تقني صيانة".

استهل مشواره في التحكيم في عام 2001. بدأ بإدارة مباريات الدرجة الثانية في الدوري التونسي موسم 2011-2012، ثم ظهر في دوري المحترفين في موسم 2013-2014، ومن ثمّ، نال الشارة الدولية في عام 2015.

قام الاتحاد التونسي بإسناد مهمة إدارة نهائي كأس تونس 2017 إليه، وكانت بين الإفريقي واتحاد بن قردان. وعلى الصعيد الدولي، أدار العديد من المباريات في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي ودوري الأبطال، إلى جانب إدارته العديد

من المباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

السالمي أحد الوجوه المعروفة في مصر، بعدما أدار مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره المغربي، والتي أقيمت في الثالث عشر من أغسطس الماضي، في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين. وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وسبق لـالسالمي أن أدار إحدى مباريات الدوري المصري، وبالتحديد في إطار منافسات الأسبوع السابع هذا الموسم، بين المقاولون العرب وبيراميدز، يوم الـ17 من سبتمبر 2018. وهو الظهور الذي أثار جدلًا واسعًا، بعدما رفض الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب انطلاق المباراة، نظرًا لغياب الحكم الخامس من طاقم التحكيم، قبل أن يتراجع الجهاز الفني. وأقيمت المباراة.