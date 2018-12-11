صالح جمعة: أعاهد نفسي للعودة ليكون لي دور مع الأهلي في الفترة المقبلة

كتب – محمد اللاهوني ورامي جمال

قال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وجوده داخل القلعة الحمراء نعمة كبيرة، يسعى دائمًا للحفاظ عليها، وإنه يقاتل للعودة من جديد لمستواه من خلال التدريبات التي يخضع لها الفترة الحالية، وللظهور بالشكل الذي يرضيه، ويحقق طموحات الجماهير، انتظارًا لعودته للمشاركة،

والتواجد في المباريات الرسمية، وإنه يأمل في استعادة مستواه من خلال دعم الجماهير ومساندتهم.

وأوضح جمعة، أنه قبل أن يعاهد أحدًا، فإنه يعاهد نفسه على أن يبذل أقصى جهد من أجل العودة إلى كامل لياقته

في الفترة المقبلة، وأن يكون له دور مع الفريق.

وشدد لاعب الأهلي، على أن لاعب كرة القدم يجب أن يكون ردّه على الشائعات داخل الملعب، ومن خلال التدريب الجيد واللياقة البدنية والتركيز مع الفريق. مؤكدًا أنه لا يشغل نفسه كثيرًا بما يدور حوله بقدر ما ينشغل بتعويض الفترة الماضية، والظهور بالصورة التي ترضي الجهاز الفني، بقيادة الكابتن محمد يوسف.