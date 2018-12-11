د.أشرف صبحي: استراتيجية الوزارة تعتمد على تطوير الذات .. ونفذنا 141 برنامج بمشاركة 2 مليون و800 ألف شاب وفتاة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الثلاثاء، الندوة الحوارية التي أقامها حزب الوفد بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، والدكتور فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب والمكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن حزب الوفد، ومجموعة من الأعضاء.

جاء اللقاء الذى عُقد بمقر حزب الوفد ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب لاستضافة رموز الدولة المصرية من الوزراء وكبار المسئولين ومناقشتهم في القضايا التي تهم الشارع المصري، وتبادل وجهات النظر حولها.

وبدأ الدكتور أشرف صبحي كلمته بدعوة شباب حزب الوفد للمشاركة في برامج ومشروعات الوزارة ليضافوا إلى الشباب المستفيدين من أنشطة وخدمات الوزارة التي تسعى لتنفيذها في سبيل خدمة الوطن، مشيرا أن الدولة المصرية تتحرك بمنتهى الوعى والقوة في مواجهة التحديات، وتحقيق الإنجازات

على مختلف الأصعدة.

وأضاف الوزير أن الدولة تحارب بمنتهى الذكاء والقوة، وفى نفس الوقت تعكف على تحقيق معدلات التنمية، وإحداث النهضة الشاملة، لافتا أن ذلك يتم بقوة العطاء والتغيير الكبير الذى نلاحظه في الإرادة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن رؤىة واستراتيجية الوزارة تعمل على تطوير قدرات الشباب، مبيناً تعاون الوزارة مع العديد من الجهات بهدف تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والمبادرات الهادفة إلى بناء الذات وتنميتها.

وفى هذا السياق، أعلن الوزير عن تنفيذ الوزارة لـ 141 برنامج استفاد منها 2 مليون و 800 ألف شاب وفتاة حتى الآن.

كما كشف وزير الشباب والرياضة عن نهج الوزارة لجعل الرياضة أسلوب حياة من خلال نشر الممارسة الرياضية في جميع محافظات مصر عن طريق تنفيذ المبادرات الرياضية المختلفة، موضحاً أن الممارسة الرياضية تلزم توفير العديد من الإمكانيات ووضع برامج للتنمية الرياضية.

ومن جانبه، رحب المستشار بهاء الدين أبو شقة بحضور وزير الشباب والرياضة لبيت الأمة "حزب الوفد" والذى كان جزءاً أصيلاً من الحركة الوطنية المصرية في المائة عام الأخيرة، مشيرا أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم الركيزة الحقيقية لأية أمة.

وأوضح أن الشباب من أعضاء حزب الوفد جزء من الوطن، ويضعوا مصلحة الدولة والدفاع عنها فوق كل اعتبار، وهم على استعداد بأن يضحوا بأنفسهم في سبيل حماية الدولة، مبيناً أن حزب الوفد له لجان من الشباب تابعة له في كل محافظات مصر.

وأضاف رئيس حزب الوفد :"بأننا بدأنا نسير على الطريق العلمى الممنهج السليم تجاه شباب مصر، لافتا أن وزارة الشباب والرياضة ترتبط العديد من المجالات المشتركة مع مختلف الوزارات".