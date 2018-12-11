رياضة | الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ونابولي | بدأ الشوط الثاني مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ونابولي | بدأ الشوط الثاني مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ونابولي | بدأ الشوط الثاني مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر يلا شوت

تقدم محمد صلاح نجم نادي ليفربول بهدف لصالح فريقه في شباك فريق نابولي خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى إلى حجز مقعده في دور الـ16.

واستلم “صلاح” الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، وراوغ كوليبالي مدافع نابولي، وسدَّد بيمينه في شبك الفريق الإيطالي.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربي في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط. ودخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورنموث برباعية نظيفة، السبت الماضي، ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل، أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت، بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل. وليفربول يمكنه أيضًا أن يتأهل بالفوز على نابولي بأي نتيجة، حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، وقد يودّع محمد صلاح ورفاقه كل المسابقات الأوروبية الموسم الحالي مبكرًا، حال الخسارة أمام نابولي، وفوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان، حيث سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودّع مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي “اليوروباليغ”.

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ونابولي | بدأ الشوط الثاني مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر يلا شوت