رياضة | عاجل.. محمد صلاح يقترب من رقم جيرارد التاريخي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يقترب من رقم جيرارد التاريخي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رقماً جديداً مع الريدز خلال مواجهة نابولي بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الأول في شباك نابولي خلال أحداث الشوط الأول ليدون رقماً جديداً، بالوصول للهدف رقم 9 في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا وذلك على ملعب الأنفيلد.

ذكر موقع أوبتا، أن محمد صلاح اقترب من معادلة رقم الأسطورة ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق والذي سجل 14 هدف مع ليفربول في الأنفيلد بدوري الأبطال.