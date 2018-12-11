كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يقترب من رقم جيرارد التاريخي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رقماً جديداً مع الريدز خلال مواجهة نابولي بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.
ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الأول في شباك نابولي خلال أحداث الشوط الأول ليدون رقماً جديداً، بالوصول للهدف رقم 9 في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا وذلك على ملعب الأنفيلد.
ذكر موقع أوبتا، أن محمد صلاح اقترب من معادلة رقم الأسطورة ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق والذي سجل 14 هدف مع ليفربول في الأنفيلد بدوري الأبطال.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. محمد صلاح يقترب من رقم جيرارد التاريخي بدوري الأبطال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .