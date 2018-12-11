رياضة | وكيل ستروتمان يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل اللاعب عن روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل ستروتمان يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل اللاعب عن روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وكيل أعمال النجم الهولندي كيفين ستروتمان، لاعب روما الايطالي السابق وأوليمبك مارسيليا الحالي، عن السب الحقيق وراء رحيل موكله عن صفوف الجاليروسي. وأوضح وكيل أعمال ستروتمان أن رحيل اللاعب كان نتيجة عدم ثقة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو بقدراته. وقال وكبل أعمال ستروتمنان في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "لم يعد اللاعب يحظى بثقة دي فرانشيسكو، لذا بحثنا له عن مكان آخر وهو مارسيليا، وقد كان كيفين سعيد للغاية بالأجواء في النادي الفرنسي وأسعده الاستقبال الحافل الذي لقيه".

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