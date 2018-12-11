رياضة | خاص - مرجان يرد على عامر حسين: مباراة الأهلي وجيما بحضور ٣٠ ألف مشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - مرجان يرد على عامر حسين: مباراة الأهلي وجيما بحضور ٣٠ ألف مشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي على النادي حصل على الموافقات الأمنية بشأن حضور الجماهير لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمباراة جيما الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، أن إدارة الأهلي حصلت على الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف متفرج وأن المباراة ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي فتح باب الحجر الإليكتروني لتذاكر المباراة بداية من الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، وسيتم فتح منفذ بيع بالاسكندرية يوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.