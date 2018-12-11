رياضة | نجم المنصورة يوضح حقيقة عرض الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المنصورة يوضح حقيقة عرض الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف كريم بدير نجم خط وسط فريق المنصورة أنه مستمر في صفوف فريق فريقة الحالي، وأنه لا يعلم شئ عن عرض فريق الرجاء الذي تداولة عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات السابقة.
وقال بدير أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، نافياً رحيلة عن صفوف البرتقالي خلال فترة القيد الشتوية.
يذكر أن اللاعب سبق لة الإنتقال لفريق وادي دجله لمده موسم، قبل العودة من جديد للمنصورة، وشارك في 11 مباراة الموسم الحالي، من أصل 12 مباراة.
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