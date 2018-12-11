رياضة | ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح

يصطدم نادي ليفربول بنظيره نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، ويسعى لحجز مقعده في دور الـ16.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربي في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورنموث برباعية نظيفة، السبت الماضي، ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت، بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

ليفربول يمكن أيضًا أن يتأهل بالفوز على نابولي بأي نتيجة، حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، وقد يودع محمد صلاح ورفاقه كل المسابقات الأوروبية الموسم الحالي مبكرًا، حال الخسارة أمام نابولي وفوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان، حيث سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي “اليوروباليغ”.

موعد المباراة والقناة الناقلة تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المعلق أحمد الطيب.

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح