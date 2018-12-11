رياضة | روما يبدأ إجراءات التعاقد مع مهاجم جنوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يبدأ إجراءات التعاقد مع مهاجم جنوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد رامون مونشي، المدير الرياضي لنادي روما لايطالي، للميركاتو الشتوي في يناير، من أجل تدعيم صفوف الجاليروسي بلاعبين جدد.

ووفقًا لما ذكرته تقارير الصحف الايطالية، اليوم الثلاثاء، فإن وكيل أعمال مهاجم فريق جنوى، كريستيان كوامي، قد تواجد اليوم في التريجوريا من أجل مناقشة انتقال اللاعب لصفوف روما.

وحدد جنوى 35 مليون يورو، كشرط للتخلي عن اللاعب الذي يحظى باهتمام نابولي والعديد من الأندية الانجليزية.