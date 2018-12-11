رياضة | بدأت الأن .. لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولي On live onlin

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت الأن .. لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولي On live onlin والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الأن .. لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولي On live onlin

يستضيف فريق ليفربول، مساء اليوم، نظيره فريق نابولي في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

الفريقان يتواجهان في ملعب الأنفيلد في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ولا بديل لكتيبة "يورجن كلوب" سوى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وإلا سيضطر للاعتماد على نتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في التوقيت ذاته.

ويمكن مطالعة فرص ليفربول في التأهل للدور المقبل من هنا.

وكان "كلوب" قد أعلن التشكيل الأساسي لليفربول حيث ضم كل من:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، هندرسون، فاينالدوم، ميلنر، ماني، محمد صلاح، فيرمينيو.

وعلى دكة البدلاء كل من:

مينيوليه، فابينيو، لوفرين، كيتا، ستوريدج، شاكيري، أوريجي.

كذلك أعلن "كارلو أنشيلوتي" تشكيلة نابولي، حيث ضم كل من:

أوسبينا، ماكسيموفيتش، ألبيول، كوليبالي، روي، ألان، هامسيك، فابيان، كاليخون، إنسيني، ميرتينز.

أما دكة البدلاء فتضم كل من:

كارنيزيس، السيد هيساي، فوزي غلام، ديوارا، زيلينسكي، أوناس، ميليك.

وإليكم البث المباشر للمباراة:

بدء الشوط الأول.

د2: ضغط مبكر من لاعبي ليفربول في بداية الشوط الأول للسيطرة على المباراة.

د3: ماتيب يسدد ركلة حرة مباشرة لصالح ليفربول.

د3: روبيرتسون يبعد كرة خطرة عن منطقة جزاء ليفربول.

د6: السيطرة الآن لصالح لاعبي نابولي في محاولة لامتصاص حماس ليفربول.

د7: فرصة خطيرة لصالح ليفربول ولكن محمد صلاح فشل في استلام الكرة بشكل صحيح من روبيرتسون والكرة تصل سهلة للحارس.

مرور 10 دقائق من الشوط الأول والنتيجة مازالت تعادلًا سلبيًا.

د12: مدافع نابولي كوليبالي ينجح في إبعاد الكرة عن محمد صلاح.

د13: البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك.

توقف المباراة في الوقت الحالي لإصابة لاعب نابولي ميرتينيز ودخول الطاقم الطبي للفريق الإيطالي.

د16: خروج ميرتينيز للعلاج خارج أرض الملعب، واستئناف المباراة من جديد.

د17: خطأ لصالح محمد صلاح ضد ماريو روي.

د18: ركلة حرة مباشرة لليفربول يسددها جيمس ميلنر ولكن بدون خطورة على مرمى نابولي.

مرور 20 دقيقة من الشوط الأول والتعادل السلبي مازال يسيطر على المباراة.

د21: خطأ لصالح لاعب نابولي ماكسيموفيتش ضد ساديو ماني.

د22: الحكم يحتسب حالة تسلل على ساديو ماني بعد تسجيله هدف لصالح ليفربول ولكن الحكم يقوم بإلغاءه.

بدأت الأن .. لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولي On live onlin