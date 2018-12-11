رياضة | 4 مباريات ساخنة في القسم الثالث بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات ساخنة في القسم الثالث بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة الرابعة عشر لدوري الدرجة الثالثة. ومن المقرر أن يواجه نادي الحرية المتصدر برصيد 27 نقطه نظيره نادي الشرطة صاحب المركز الثالث على ملعب الدخيلة. كما يلتقي مركز شباب الحمام صاحب المركز الثاني مع فريق مطروح صاحب المركز قبل الاخير بملعب الساحة بمطروح. وعلي ملعب مركز شباب الحمام، يلعب مصري السلوم صاحب المركز الرابع مع فريق الترجي متذيل المجموعه . وتختتم مباريات الجوله علي ملعب الناصريه بالاسكندرية حيث يواجهه هلال الضبعه صاحب المركز الخامس شقيقه شباب الضبعه صاحب المركز السادس . وتقام المباريات في توقيت واحد الثانية والنصف عصرا حسب تعليمات منطقه مطروح لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص. * ترتيب المجموعه الـ 14 : 1- الحريه 27 نقطة 2- شباب الحمام 21 نقطة 3- الشرطه 17 نقطة 4- مصري السلوم 14 نقطة 5- الهلال 12 نقطة 6- شباب الضبعه 12 نقطة 7- مطروح 7 نقاط 8- الترجي 6 نقاط

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