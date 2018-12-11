رياضة | شربين يتعادل مع غزل دمياط والمنزلة مع المطرية في المؤجلات

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شهدت المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، إقامة مبارتان مؤجلتان من الدور الثاني للموسم الحالي، حيث تعادل تعادل غزل دمياط وضيفه شربين بهدف لمثله بعدما كان أصحاب الضيافة الأقرب لتحقيق الفوز ليفقد شربين نقطتين مهمتين فى صراع الصعود لصدارة الترتيب .

وعلى ملعب المنزلة، تعادل إتحاد المنزلة إيجابيا بهدف لمثله أمام ضيفه المطرية بعدما أهدر الويزو لاعب المطرية ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بدقيقتين لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله. ترتيب المجموعة العاشرة : 1 دكرنس 36 نقطة

2 بورفؤاد 32 نقطة

3 شربين 30 نقطة

4 إتحاد المنزلة 19 نقطة

5 غزل دمياط 19 نقطة

6 بلقاس 17 نقطة

7 مياه الدقهلية 16 نقطة

8 بنى عبيد 13 نقطة

9 المطرية 12 نقطة

10 ميت الخولى 10 نقاط

11 فارسكور 9 نقاط

12 الرباط والأنوار 8 نقاط

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