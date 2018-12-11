رياضة | يلا شوت ليفربول ونابولي كورة لايف اون لاين ليفربول ونابولي كورة ستار ليفربول ونابولي الان اليوم مباشر كول كورة liverpool

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سيطر التعادل السلبى على العشرين دقيقة الأولى من المواجهة الحاسمة بين فريقى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وضيفه نابولى الإيطالى، والمقامة بينهما حاليًا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان الهجمات فى الثلث ساعة الأولى من زمن المواجهة المثيرة وكان ليفربول الأخطر والأقرب لهز الشباك عن طريق محمد صلاح لكنه فشل فى التسجيل.

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

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