رياضة | أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الثلاثاء الموافق 11-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الثلاثاء الموافق 11-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول غياب لاعب الاتحاد عن مباراة فريقه المرتقبة مساء غد الثلاثاء، وتجديد عقد جامان مع الشباب لمدة موسم واحد، وانهاء نادي احدعقد لاعبه بالتراضي.

* الاتحاد يفتقد خدمات نجمه أمام الباطن

يغيب المغربي كريم الأحمدي عن مباراة فريقه امام نادي الباطن يزم الجمعة المقبلة وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

و أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب وسط نادي اتحاد جدة إصابته بتمزق في عضلة أعلى الفخد ويحتاج على إثرها الراحة لمدة 3 أيام.

وكان الأحمدي قد تعرض للإصابة في مباراة الاتحاد الماضية أمام الفيصلي في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح الفيصلي 2-1.

والجدير بالذكر فأن نادي اتحاد جدة يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط من 9 هزائم و3 تعادلات في المنافسة ولم يحقق الفوز في أي مباراة حتى الآن.

*الشباب يمدد عقد الروماني فاليركا جامان لموسم واحد

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الثلاثاء، رسمياً عبر موقعه الرسمي على تويتر تمديد عقد محترفه الروماني فاليركا جامان.

وقال النادي عبر الحساب الرسمي على تويتر: “مددت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقد المحترف الروماني فاليركا قامان لمدة موسم واحد، ليصبح اللاعب شبابياً حتى عام 2020 م”.

ويذكر فأن جامان قد انضم لصفوف الشباب في يوليو الماضي قادماً من صفوف نادي ستيوا بوخارست.

ويحتل نادي الشباب السعودي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

*الشهراني يغيب عن لقاء أحد

يغيب ياسر الشهراني لاعب الهلال عن لقاء فريقه أمام أحد غداً الأربعاء، نتيجة شعوره بالإجهاد في العضلة الأمامية.

ويستعد فريق الهلال لخوض مباراة قوية ضد أحد يوم الغد وذلك في إطار المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

و يحتل الهلال المركز الأول في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة بينما يحتل أحد المركز السادس.

*إدارة أحد تنهي عقد طلال مجرشي بالتراضي

أعلن نادي أحد السعودي بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء عقد لاعب الوسط طلال مجرشي.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: “إدارة النادي تنهي عقد اللاعب طلال مجرشي بالتراضي متمنين له مزيداً من التوفيق”.

وكان نادي أحد قد أعلن عن ضم طلال مجرشي في يونيو الماضي من صفوف الفيحاء لمدة موسم رياضي واحد.

وانضم مجرشي للفيحاء في الصيف الماضي، بعد هبوط فريق الخليج لدوري الدرجة الأولى، قبل أن يعار للاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية.

*القادسية يعلن التعاقد مع البرازيلي داسيلفا

أعلن نادي القادسية السعودي رسميا إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا.

وكتب الحساب الرسمي للقادسية عبر موقع تويتر: “أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا و سيبدأ اللاعب المشاركة مع الفريق خلال الفترة الشتوية”.

والجدير بالذكر فأن المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا سبق له اللعب في صفوف نادي الباطن خلال موسم 2016 و2017.