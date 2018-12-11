رياضة | سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مباشر بث مباشر يوتيوب

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بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي

ويدخل ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح معركة اليوم بهدف الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل للدور التالي من البطولة ذات الأذنين وعدم النظر إلي نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره ريد ستار والتي ستقام في نفس التوقيت العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تعثر محمد صلاح ورفاقه خلال مباراة اليوم بالتعادل أو الخسارة سيعني وداعه للبطولة مبكراً وإنتقاله لبطولة الدوري الأوروبي ، فيما يحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة مع تعثر فريق العاصمة الفرنسية ضد النجم الأحمر من أجل التأهل.

ويدخل العملاق الإيطالي نابولي للقاء وهو علي قمة ترتيب المجموعة ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل وعدم إنتظار نتيجة المباراة الاخري بين ياريس وريد ستار ، فيما ستكون الهزيمة هيا أخر حلول التأهل لنابولي بشرط هزيمة باريس وتعثرهم في اللقاء.

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