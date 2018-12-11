رياضة | المصري يدرس استخدام الشرط الجزائي للتعاقد مع إيهاب جلال

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يدرس مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي عن طريق سداد الشرط الجزائي. ويسود اتجاه داخل إدارة النادي البورسعيدي بدفع قمية الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع النادي الليبي والذي يبلغ 100 ألف دولار من أجل التعاقد مع مدرب الزمالك السابق خاصة في ظل ترحبيه بعد التفاوض مع تامر النحاس وكيل إيهاب جلال. ويقود مصطفى يونس تدريب النادي المصري في الوقت الحالي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

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