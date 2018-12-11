رياضة | يلا شوت "LIVERPOOL" مشاهدة مباراة ليفربول (mohamed salah) اليوم بث مباشر Yalla shoot

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يلا شوت "LIVERPOOL" مشاهدة مباراة ليفربول (mohamed salah) اليوم بث مباشر Yalla shoot راقب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، فترة الإحماء الخاصة بلاعبي نابولي، قبل انطلاق مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا "، فإن كلوب دخل إلى ملعب أنفيلد خلال فترة الإحماء وانشغل بمتابعة لاعبي نابولي دون الاهتمام بنجوم الريدز. يلا شوت "LIVERPOOL" مشاهدة مباراة ليفربول (mohamed salah) اليوم بث مباشر Yalla shoot ويحتاج نابولي إلى التعادل أو الفوز من أجل العبور إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال، فيما يحتاج ليفربول إلى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين حال تلقي شباك أي أهداف لمواصلة المشوار في البطولة. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي قناة ARD Das Erste HD الألمانية وقناة ZDF الألمانية وقناة Idman وقناة AZ Tv وقناة IRIB Tv3 وقناة Armenia Region وقناة 3 Sport. في حالة انقطاع البث شاهد المباريات اضغط هنا

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