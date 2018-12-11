رياضة | kora online | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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رابط مباراة ليفربول ونابولي

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي كورة اون لاين يلا شوت كورة ستار، شهدت المباراة السابقة تقدم نابولي بهدف دون رد جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو ما كلف ليفربول ثلاثة نقاط غالية جعلها تدخل في سباق البقاء في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد نجح نابولي في شل حركة الثلاثي الهجومي لفريق ليفربول مما أفقد ليفربول القدرة على تسجيل أهداف.

متابعة اللقاء:

وصل الفريقان منذ قليل لملعب المباراة.

يجري اللاعبون عمليات الإحماء الآن.

دخول اللاعبين لغرف الملابس

بداية الشوط الأول من المباراة

الدقيقة 6: هجوم قوي من جانب نابولي في بداية اللقاء وصلاح يهدر هدف.

مباراة ليفربول ونابولي مباشر

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد أن حقق الفوز برباعية في مباراته الأخيرة بالدوري وتصدر جدول الترتيب بعد هزيمة مانشيستر سيتي من فريق ليفربول، بينما يأتي نابولي في المركز الثاني من الدوري الإيطالي بعد خمسة عشرة مباراة لعبها خسر منها مباراتين.

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