رياضة | شالكه يتخطي لوموكوتيف موسكو.. وبورتو يهزم جالطه سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شالكه يتخطي لوموكوتيف موسكو.. وبورتو يهزم جالطه سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بورتو البرتغالي، فوزا معنويا على مضيفه جالطة سراي التركي (3-2)، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وفي المجموعة ذاتها، فاز شالكه الألماني على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (1-0).

وضمن بورتو التأهل لدور الستة عشر، قبل عدة جولات، وبالتالي فإن نتيجة مباراة اليوم كانت بمثابة تحصيل حاصل.

وسجل بورتو مسيرة مذهلة في النسخة الحالية لدوري الأبطال، حيث حقق فوزه الخامس على التوالي، منذ تعادله مع شالكه في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وسبق لبورتو التتويج باللقب القاري مرتين من قبل عامي 1987 و2004.

وتقدم البرازيلي فيليبي بهدف لبورتو في الدقيقة السابعة، ثم أضاف المالي موسى ماريجا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 42، قبل أن يختتم البرتغالي سيرجيو أوليفيرا التسجيل في الدقيقة 57.

وسجل الجزائري سفيان فيجولي الهدف الأول لجالطة سراي من ضربة جزاء في الدقيقة 45، وأضاف السويسري إرين ديرديوك الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي جيلسنكيرشن، سجل أليساندرو شوبف هدف الفوز لشالكه في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بورتو رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 16 نقطة، وتوقف رصيد جالطة سراي عند 4 نقاط في المركز الثالث، لينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

كما تأهل شالكه لدور الستة عشر منذ الجولة قبل الماضية، ولكن الفريق نجح في تحقيق الفوز على لوكوموتيف اليوم، في مباراة تحصيل حاصل.

ورفع شالكه رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط في المركز الأخير.