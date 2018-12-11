رياضة | ماتا: أفضل البقاء مع مان يونايتد.. وتمنيت أن أكون ضمن نجوم المنتخب الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتا: أفضل البقاء مع مان يونايتد.. وتمنيت أن أكون ضمن نجوم المنتخب الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الاسباني خوان ماتا، نجم وسط مانشستر يونايتد الانجليزي، عن مستقبله، معربًا عن سعادته الكبيرة في هذا النادي العظيم "مان يونايتد".

وقال ماتا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا بدوري أبطال أوروبا: "أتمنى لو أتمكن من العودة الى المنتخب الوطني الاسباني، لم أكن محظوظًا بأن أكون واحدًا من أفضل اللاعبين الاسبانيين في ذلك الجيل".

وواصل عن بوجبا: "جميع اللاعبين يمتلكون اوقات جيدة وسيئة في مسيرتهم، وبصفتي زميلًا له، ساستمر في مساعدته ، فهو يريد اللعب وتقديم افضل ما لديه، اريده ان يلعب بشكل ممتاز لأنه سيكون مفيدًا للفريق".

وتابع: "مباراة الغد ستكون خاصة جدًا بالنسبة لي، عندما كنت في تشيلسي وعدت الى هنا، كانت ليلة لا تنسى بالنسبة لي".

وأضاف: "أحب أن ألعب، مثل أي شخص آخر، أود أن ألعب كل مباراة. نحن لاعبون كرة القدم نسعد عندما نكون على ارض الملعب ونحزن عندما نكون على دكة البدلاء أو خارج المباراة، انه امر طبيعي".

واختتم: "أنت لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث، عندما كنت مع تشيلسي، تغلبنا على بايرن ميونيخ في ميونيخ، وكان عدد قليل من الناس يعتقدون أننا سنفوز".