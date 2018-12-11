رياضة | يلا شوت الجديد - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | بث مباشر ليفربول ونابولي لايف

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يلا شوت الجديد - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | بث مباشر ليفربول ونابولي لايف

في آخر أربع مباريات جمعت بين الفريقين أيضاً، نجح فريق ليفربول في تسجيل 8 أهداف في شباك نظيره فريق نابولي، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تسجيل هدفين فقط لا غير في شباك نظيره فريق ليفربول، علماً بأن آخر مواجهة جمعت بينهما عرفت فوز فريق نابولي بهدف وحيد دون مقابل.

ويُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول على مستوى جميع البطولات في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 12 هدفاً لمصلحة فريق الريدز سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أما على الجانب المقابل يُعتبر الإيطالي لورينزو إنسيني هو هداف فريق نابولي على مستوى جميع البطولات في الموسم الحالي مثله مثل زميله البلجيكي دريس ميرتينيز، وذلك بعدما نجح كلاً منهما في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريق نابولي.

ننقل لكم بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم على يلا شوت الجديد كورة لايف اون لاين قبيل انطلاق المواجهة بقليل، متمنين لكم مشاهدة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.

يلا شوت الجديد - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | بث مباشر ليفربول ونابولي لايف