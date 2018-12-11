رياضة | KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة ليفربول ونابولي في دوري ابطال اوروبا | korastar | كورة لايف KORA STAR

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KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة ليفربول ونابولي في دوري ابطال اوروبا | korastar | كورة لايف KORA STAR

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي ليفربول ضد فريق نادي نابولي اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر من عام 2018، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والحادية عشر مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مشاهدة مباراة صلاح اليوم مباشر يوتيوب.

مشاهدة مباراة الليفر ونابولي بث مباشر، وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد الإنفيلد، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت hd الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق نادي ليفربول الإنجليزي، وفريق نادي نابولي الإيطالي على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي دور مجموعات دوري أبطال أوروبا من مختلف أنحاء الوطن العربي مشاهدة لعبة مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولي اون لاين بث مباشر.

KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة ليفربول ونابولي في دوري ابطال اوروبا | korastar | كورة لايف KORA STAR