رياضة | عبد الحفيظ: صالح جمعة سيكون إضافة قوية للأهلي ولدينا ثقة في قدراته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: صالح جمعة سيكون إضافة قوية للأهلي ولدينا ثقة في قدراته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه يثق جيدا في عودة صالح جمعة من جديد لتقديم الإضافة إلى الفريق الأحمر بداية من يناير، مشددا بأنه مقتنع جدا بقدراته.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي :"صالح يعلم الصح من الخطأ ويعلم جيدا الطريق الذي يدرك من خلاله أن يكون الأفضل".

وواصل :"جمعة لديه رصيد قبول عند الجماهير، وإن شاء الله تتحول إلى إيجابية ونتائج إيجابية".

وتابع :"هناك رغبة واضحة على صالح جمعة في العودة بقوة، وهو ظاهر عليه من خلال التدريبات التي يؤديها في الفترة الأخيرة".

وواصل :"ليس لدي شك أن يكون إضافة قوية للفريق، من خلال الطريق الذي يسير فيه".

وواصل :"أنا منتظر منه أن يضيف للفريق، وأن يكون عند ثقة الجميع، لأنه يملك الحب من قبل الجماهير".