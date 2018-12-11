شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون» يدعم صفوفه بـ «5 صفقات» فى الميركاتو الشتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، على تدعيم الفريق الكروى الأول بالنادى بخمس صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى ذئاب الجبل قرروا التعاقد مع لاعبين فى خط الهجوم، ولاعبين فى مركزى الجناحين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى الحصول على خدمات مدافع لتدعيم خط الدفاع.

كان المقاولون العرب قد حقق الفوز فى آخر 4 مباريات بالدورى الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة وحصد 12 نقطة فى آخر 4 لقاءات ليصل إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

من جانبه، أكد محمد عادل، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى: «نحتاج إلى تدعيمات فى الميركاتو الشتوى، من أجل الاستمرار فى سلسلة الانتصارات التى حققناها فى الفترة الأخيرة، واللاعبون قدموا أداء جيدا وبذلوا مجهودا كبيرا». وأضاف: «مجلس الإدارة قرر صرف مكافآت للاعبين فى الساعات القليلة المقبلة، من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات، ونسعى إلى مركز متقدم هذا الموسم فى جدول ترتيب الدورى، ونضع المربع الذهبى فى خطتنا».

وأوضح «عادل» أن هناك لائحة منظمة للاعبين منذ انطلاق الدورى، إلا أن هناك بعض المعوقات كانت تقف أمام الفريق بسبب سوء النتائج الذى كان يصاحب الفريق فى بداية الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح فى الفترة الحالية.

وأكد المشرف على الكرة أن الجهاز الفنى يقوم بعمل كبير مع اللاعبين، فى ظل ضغط المباريات فى الدورى وصعوبة اللقاءات، موضحًا أنه يتمنى مواصلة الفوز فى المباريات المقبلة. ونفى «عادل» وجود عروض لـ «طاهر محمد طاهر» فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن اللاعب يركز مع نادى المقاولون العرب ولا يلتفت لأى شىء آخر.

فيما أبدى محمد طلعت، مهاجم الأهلى الأسبق، المقاولون العرب حاليا، سعادته البالغة بإحرازه هدفين فى مواجهة بتروجت، التى أقيمت، الأثنين، بالدورى العام.

وأشار «طلعت» فى تصريحاته عقب اللقاء إلى أن هدف الفريق هو المنافسة على مركز متقدم فى البطولة، مشيدا بجهد الجهاز الفنى واللاعبين، وأن إحراز الأهداف هو نتيجة روح التعاون. وأضاف مهاجم ذئاب الجبل أنه تحامل على نفسه فى اللقاء على الرغم من تعرضه لكدمات فى أكثر من كرة بالمباراة. ونفى تلقيه عروضا من أندية الممتاز فى الفترة الماضية، مشددا على سعادته بتواجده داخل قلعة ذئاب الجبل منذ انضمامه إلى صفوف الفريق فى بداية الموسم الحالى.

وأوضح أنه يسعى إلى تقديم أداء متميز فى الفترة المقبلة من أجل الانضمام إلى قائمة المنتخب الوطنى، لافتا إلى أنه يرغب فى مواصلة التهديف ومساعدة فريقه على حصد النقاط .

يذكر أن المقاولون قد حقق الفوز الخامس له على التوالى فى بطولة الدورى على حساب بتروجت فى المباراة التى جمعتهما بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ 17 لبطولة الدورى العام.