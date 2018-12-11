شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يتمسك بـ«داوودا» ويرفض عودته للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، رحيل أحمد داودا، لاعب الفريق، والمعار لمدة موسم من صفوف نادى الزمالك، وذلك بعد المفاوضات التى قادها مسؤولو القلعة البيضاء مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد السكندرى، لبحث إمكانية إعادة أحمد داوودا للفريق مرة أخرى. وشدد «طولان» على أنه لن يفرط فى أى عنصر من التشكيل الأساسى للفريق من أجل تحقيق هدف التواجد فى المربع الذهبى، ومن ثم المشاركة فى البطولة الأفريقية.. وعرض الزمالك وجود صفقات تبادلية مع الفريق من شأنها يعود داوودا مرة أخرى للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء ذلك فى الوقت الذى كثف فيه وليد صلاح الدين من مفاوضاته مع أكثر من وكيل للاعبين، من أجل ترشيح مهاجم أفريقى سوبر لتدعيم هجوم الفريق، بناء على طلب من حلمى طولان، كما طلب الجهاز الفنى التعاقد مع مدافع وظهير أيمن بعدما عانى الفريق من نقص فى تلك المراكز منذ انطلاق بطولة الدورى الممتاز.

كما تلقى أحمد الألفى عرضا من نادى مصر المقاصة للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولم يحسم الجهاز الفنى قراره النهائى بشأن رحيل اللاعب، ولاسيما فى ظل الاعتماد على محمد ناصف وكريم الديب فى الجبهة اليسرى. وفى شأن آخر، رصد محمد مصيلحى، رئيس النادى، مكافآت ضخمة للجهاز الفنى واللاعبين فى حال تخطى سموحة فى مباراة الفريق اليوم «الأربعاء»، فى إطار مباريات الجولة الـ16 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما نجح الفريق فى الإطاحة بسموحة من كأس مصر يوم الجمعة الماضى بركلات الترجيح.

وضمت قائمة الفريق لمواجهة اليوم كلاً من: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى وأحمد مجدى ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمد ناصف ومحمود رزق ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه وخالد قمر وبناهينى وويلسون وأحمد داوودا وخالد الغندور وفوزى الحناوى ومحمد جدو وديديه كوريه. ويغيب عن اللقاء كل من محمود الغرباوى وصبحى سليمان ومحمد جبر ومروان النجار وعاشور الأدهم ومحمد عادل ومحمد حسن وأحمد الألفى ومحمد بكار وأحمد قطب ويوسف عطاى ومحمد عبدالمجيد ورمزى خالد.