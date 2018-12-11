شكرا لقرائتكم خبر عن معارك الصدارة تحتدم فى جولة الختام بدور المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض كبار القارة العجوز ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات، اليوم الأربعاء، فى بطولة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يبدو ليون الفرنسى الأقرب لنيل البطاقة الأخيرة إلى الدور ثمن النهائى، لكن مهمته ستكون شاقة فى العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسمت سبع بطاقات من ثمانٍ فى المجموعات الأربع التى تختتم اليوم، لكن الصدارة لا تزال على المحك فى الخامسة بين بايرن ميونيخ الألمانى ومضيفه أياكس أمستردام الهولندى، والثامنة بين يوفنتوس الإيطالى ومانشستر يونايتد الإنجليزى، وأيضا فى المجموعة السادسة بين مانشستر سيتى الإنجليزى، الذى ضمن تأهله ويحظى بأفضلية الصدارة، لكنه سيفقدها فى حال خسارته غدا أمام هوفنهايم الألمانى، وفوز ليون.

وستكون مواجهة المجموعة الخامسة فى «يوهان كرويف أرينا» الأبرز بين فريقين عريقين حصدا معا 9 ألقاب فى أهم مسابقة للأندية، لكن اللقب الأخير لأياكس يعود إلى عام 1995 ولبايرن إلى عام 2013.

وسيكون التعادل كافيا لبايرن لينهى دور المجموعات فى الصدارة كونه يتقدم على مضيفه الهولندى بفارق نقطتين، لكن مدربه الكرواتى نيكو كوفاتش يريد المحافظة على وتيرة إيجابية بدأت مع الفوز الكاسح على بنفيكا البرتغالى 5-1 فى الجولة السابقة.

وكان هذا الفوز من ضمن المؤشرات على تخطى بايرن أزمة النتائج السيئة التى عرفها فى الشهرين الماضيين وأدت إلى تراجعه فى البوندزليجا وجعلت كوفاتش مهددا بخسارة المنصب الذى تسلمه الصيف المنصرم.

وبفوزه بمباراتيه الأخيرتين فى الدورى، عاد بايرن إلى دائرة المنافسة بصعوده إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنجلادباخ الثانى، لكنه يتخلف بفارق 9 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدر.

وأكد الدولى ليون جوريتسكا، الذى أصبح من الركائز الأساسية فى وسط النادى البافارى إلى جانب جوشوا كيميتش بعدما قرر كوفاتش التخلى عن فلسفة المداورة بين اللاعبين- رغبته وزملائه بالحفاظ على الوتيرة، وقال: «نسافر إلى أمستردام ونريد أن ننهى دور المجموعات فى صدارة المجموعة».

أما كوفاتش، المدير الفنى للفريق البافارى، فموقفه لم يكن مختلفا، وقال: «الوتيرة موجودة، الشبان منغمسون فيها، ولهذا السبب لا نريد تغيير أى شىء»، فى إشارة إلى تخليه عن المداورة واعتماده فى المباريات الأخيرة على ثبات فى التشكيلة، ما جعل قلب الدفاع الدولى ماتس هوملس ولاعب الوسط الإسبانى خافى مارتينيز جالسين على مقاعد البدلاء فى مباراة الدورى المحلى السبت ضد نورمبرج (3- صفر).

ولم يخف هوملس عدم رضاه عن قرار إبقائه على مقاعد البدلاء بحسب ما أظهرت العدسات فى المنطقة الإعلامية المختلطة بعد مباراة السبت، إذ مر دون التحدث إلى أحد.

ومن المرجح أن يبدأ كوفاتش لقاء اليوم دون هوملس مجددا مع الاعتماد على قلبى الدفاع جيروم بواتنج ونيكلاس شوله، إدراكا منه بخطورة أياكس الذى لم يذق طعم الهزيمة فى مبارياته الـ11 هذا الموسم فى المسابقة القارية (6 منها فى الأدوار التمهيدية)، بينها لقاء الذهاب حين أجبر النادى البافارى على التعادل (1-1) فى ميونيخ.

وبعدما ضمن إنقاذ موسمه القارى بالانتقال إلى «يوروبا ليج»، يخوض بنفيكا مباراة هامشية، مستضيفا أيك أثينا اليونانى الذى خسر مبارياته الخمس.

وفى المجموعة السابعة، يأمل مانشستر سيتى فى الاستفادة من مباراته وضيفه هوفنهايم الألمانى، متذيل الترتيب، للنهوض سريعا من الهزيمة الأولى له فى الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك على تشيلسى 2- صفر.

ويحتاج فريق الإسبانى جوسيب جوارديولا إلى نقطة لضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة ليون مع مضيفه شاختار دانييتسك، التى ستقام فى كييف بدلا من خاركيف، بسبب الوضع الأمنى فى شرق أوكرانيا.

ويتصدر سيتى بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الفرنسى الذى يملك أفضلية المواجهتين المباشرتين (فاز 2-1 ذهابا فى مانشستر وتعادلا إيابا 2-2).

ومن المتوقع ألا يواجه سيتى، الذى تخلى عن صدارة الدورى الممتاز لليفربول بعد خسارته أمام تشيلسى، صعوبة ضد هوفنهايم الذى خسر أمامه ذهابا على أرضه 1-2، وذلك خلافا لليون الذى تنتظره مواجهة حامية فى أوكرانيا الباردة، لاسيما أن شاختار سيخطف البطاقة الثانية فى حال فوزه كونه يتخلف بفارق نقطتين عن ضيفه.

وفى المجموعة السادسة، يخوض ريال مدريد الإسبانى، بطل المواسم الثلاثة الماضية، اختبارا هامشيا على ملعبه ضد سسكا موسكو الروسى، بعدما ضمن تأهله بصحبة روما الإيطالى، وصدارته للمجموعة بفوزه على الأخير فى الجولة السابقة 2- صفر، وستكون المباراة فى ملعب «سانتياجو برنابيو» تحضيرا للاختبار المقبل الذى ينتظر لاعبى المدرب الأرجنتينى سانتياجو سولارى فى كأس العالم للأندية التى تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.

وبعد الفوز الساحق على مليلية من الدرجة الثالثة 6-1 فى إياب دور الـ32 من مسابقة كأس إسبانيا، شدد سولارى على ضرورة عدم التفكير حاليا بمونديال الأندية، «لأننا لا نعرف منافسينا فى المسابقة بعد، نحن حاليا نصب كل تركيزنا على المباراة المقبلة، لدينا ثلاث مباريات مهمة جدا فى الدورى المحلى قبل السفر إلى أبوظبى، منها مباراتان فى الليجا، فاز ريال الأحد على هويسكا 1- صفر، ورايو فايكانو السبت المقبل، ومباراة فى دورى أبطال أوروبا ضد سسكا موسكو، بعد ذلك سنفكر بكأس العالم».

وبحسب نظام المسابقة، يبدأ بطل أوروبا مشاركته اعتبارا من الدور نصف النهائى، حيث يلتقى الفائز من مباراة كاشيما انتلرز اليابانى، بطل آسيا، وجوادلاخارا المكسيكى، بطل الكونكاكاف، فى 18 ديسمبر.

وعلى غرار ريال، يخوض روما مباراة هامشية فى تشيكيا ضد فيكتوريا بلزن الذى يأمل فى فوز ريال على سسكا وتحقيق نتيجة إيجابية، لينال المركز الثالث وينتقل بالتالى إلى «يوروبا ليج» كونه يتخلف حاليا بفارق المواجهتين المباشرتين عن الفريق الروسى.

وفى المجموعة الثامنة، يبدو يوفنتوس مرشحا للاحتفاظ بالصدارة أمام مانشستر يونايتد، وذلك عندما يحل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو وزملاؤه ضيوفا على يونج بويز السويسرى صاحب النقطة الواحدة.

ويتصدر بطل إيطاليا الترتيب بفارق نقطتين عن يونايتد الذى يخوض اختبارا أصعب كونه يحل ضيفا على فالنسيا الإسبانى الذى أجبر «الشياطين الحمر» على الاكتفاء بالتعادل السلبى ذهابا.