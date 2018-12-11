شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الإصابات تثير قلق أجيرى قبل الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من القلق بدأت تسيطر على المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بسبب كثرة الإصابات التى يتعرض لها اللاعبون الدوليون خلال مشاركتهم مع فرقهم فى المباريات وأثناء التدريبات، ويخشى المدير الفنى من وقوع عناصر أخرى فى مصيدة الإصابات قبل المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام العام المقبل، خاصة فى ظل ضغط المباريات بالدورى المحلى ومشاركة لاعبى الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى فى البطولات الأفريقية، فضلا عن الضغوط التى يتعرض لها اللاعبون الدوليون نتيجة المشاركات المتتالية.

ووفقا لمصدر مطلع داخل المنتخب، فإن «أجيرى» دعا معاونيه لجلسة خاصة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأزمة ومحاولة الوصول إلى تفسير لأسباب الإصابات وكيفية التصدى لها من أجل الحفاظ على العناصر الأساسية التى يراهن عليها خلال نهائيات الأمم الأفريقية التى يسعى الفراعنة للمنافسة على لقبها لتعويض الإخفاق فى النسخة الماضية التى وصل فيها المنتخب للمباراة النهائية، لكنه تلقى الهزيمة من منتخب الكاميرون.

فيما طلب «أجيرى» من اتحاد الكرة خوض ودية مارس المقبل على ملعب استاد القاهرة بعد إعلان هيئة الاستاد جاهزية الملعب لاستقبال المباريات نهاية يناير المقبل، وطلبت الشركة الراعية للاتحاد من «أجيرى» تحديد المنتخبات التى يرغب فى مواجهتها خلال الأجندة الدولية المقبلة، من أجل بدء التفاوض مبكرا معهم للاتفاق مع منتخب قوى لإقامة المباراة الودية، كما أبدى المدير الفنى استياءه من تأخر اتحاد الكرة فى حل أزمة نقص ملابس المنتخب التى عانى منها الفريق مؤخرا منذ مشاركته فى كأس العالم بروسيا نتيجة العشوائية فى التعامل مع ملابس المنتخب بعدما تم توزيعها على محبى المنتخب، ما تسبب فى حدوث نقص بالملابس. وطلب «أجيرى» من «الجبلاية» شراء أطقم جديدة للمنتخب قبل معسكر مارس. على صعيد متصل، سادت حالة من الاستياء داخل المنتخب بسبب تأخر الجبلاية فى صرف مكافآت التأهل للأمم الأفريقية المقبلة، وتمسك الأخير بصرفها عقب مواجهة النيجر فى ختام مشوار المنتخب بالتصفيات المؤهلة للبطولة.. وخاطب «أجيرى» مسؤولى الجبلاية مؤخرا لمعرفة موعد صرف المكافآت، لكنه حصل على وعد بصرفها بعد موقعة النيجر، كما أجل مجلس إدارة اتحاد الكرة مناقشة طلب المدير الفنى فى إجراء تعديلات على اللائحة وتقرر مناقشة الطلب بعد انتهاء مشوار التصفيات.